Роман Конев назначен и.о. главврача ГКБ №9 в Ижевске

Фото: facebook Романа Конева

Бывший главный врач краевой больницы имени Вагнера в городе Березники Пермского края Роман Конев назначен исполняющим обязанности главврача ГКБ №9 в Ижевске. Соответствующий документ появился на сайте регионального минздрава.

До этого должность временно занимала Юлия Соколова. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе министерства здравоохранения Удмуртии, она останется в медучреждении на посту заместителя главного врача.

В феврале 2021 года Роман Конев ушел с должности главврача больницы имени Вагнера в Березниках из-за разногласий с другими сотрудниками медучреждения, сообщает «Комерсант Пермь».

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