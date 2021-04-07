Дворы на улице Советской в Ижевске подтопило талой водой со стадиона «Зенит»

Дворы на улице Советской в Ижевске подтопило талой водой Фото: со страницы Игоря Сальникова «ВКонтакте»

В минувшие выходные дворы домов 41 и 43 на улице Советской в Ижевске подтопило водой из-за растаявшего снега. Заместитель Главы Ижевска по ЖКХ и строительству Игорь Сальников отреагировал на эту ситуацию и написал пост в своих социальных сетях.

По его словам, талая вода бежит в сторону этих домов со стадиона «Зенит». Ранее эта проблема уже возникала у жителей, но в 2020 году ее обещали решить. Тогда администрация стадиона и власти договорились, что общими усилиями построят ливневую канализацию. Однако «Зенит» работы так и не завершил.

«Вместе с тем проект врезки водоотвода с территории стадиона в муниципальную ливневую канализацию остался не реализован администрацией спорткомплекса. Это привело к возобновлению подтопления придомовых территорий», – говорится в сообщении Игоря Сальникова.

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