Жителя Удмуртии привлекли к ответственности за катание детей на привязанных к машине тюбингах

Житель Удмуртии понес ответственность за катание детей на привязанных к машине тюбингах

29-летний молодой человек привлечен к административной ответственности за то, что катал детей на привязанных к бамперу его машины тюбингах. Сотрудники госавтоинспекции обнаружили этот факт в ходе мониторинга СМИ, где было опубликовано видео с опасными развлечениями, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Кроме того, на кадрах также зафиксирован факт перевозки ребенка на переднем сидении автомобиля без детского кресла.

Сотрудники правоохранительных органов сомгли установить личность нарушители и задержать его. Он рассказал, что 14 марта 2021 года он решил покатать детей на тюбингах по улицам деревни Малой Веньи Завьяловского района. При этом молодой человек признался, что не осознавал опасных последствий своих действий.

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