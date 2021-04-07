Жители Удмуртии могут купить SIM-карту на OZON не выходя из дома

.

Tele2 запустила продажи SIM с саморегистрацией на площадке маркетплейса OZON. Клиенты могут приобрести карты любым удобным способом: заказать доставку на дом, забрать в пунктах выдачи или постаматах.

Tele2 продолжает развивать альтернативные каналы продаж по всей России. Компания запустила дистрибуцию SIM-карт в популярном российском онлайн-ритейлере OZON. Благодаря работе над расширением цифровых подключений клиентов, жители Удмуртии могут приобрести комплект Tele2, не посещая салоны связи.

Так, при покупке на OZON смартфона или планшета, пользователи сразу могут приобрести SIM-карту не выходя из дома, что актуально во время пандемии.Пользователи выбирают оптимальный для них способ получения заказа: курьерской службой до двери, постамат или пункты выдачи. Они расположены даже в отдаленных районных центрах региона, поэтому стать абонентом теперь стало еще проще. Для активации SIM-карты необходимо пройти простую процедуру саморегистрации, подробная инструкция также размещена на сайте маркетплейса.

Tele2 делает акцент на развитии альтернативных каналов продаж во всех регионах присутствия. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией компания стремится предоставить своим клиентам возможности подключения без специального посещения салонов связи. Сейчас SIM-карты Tele2 можно приобрести в почти 1600 точках альтернативных продаж в Удмуртии, не меняя привычных маршрутов. Комплекты для подключения есть в «Связном», «Детском мире», а также в гипермаркетах электроники DNS (ДНС), «Корпорации центр», «М.Видео» и «Эльдорадо», маркетплейсе Wildberries (Вайлдберриз).