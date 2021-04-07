Как проходят будни «ковидных» бригад скорой помощи в Ижевске

Фельдшер скорой помощи Николай Салтыков
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Сегодня, 7 апреля, в эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (12+, 107.6 FM) фельдшер скорой помощи Николай Салтыков рассказал, как проходят будни «ковидных» бригад в Ижевске.
Из нашего подкаста вы узнаете, когда был самый «пик» заболеваемости и с какими сложностями столкнулись бригады скорой помощи.
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