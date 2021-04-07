7 апреля четверо жителей Удмуртии скончались от коронавируса

А вакцину от COVID-19 уже поставили 51 345 человека Фото: Амир Закиров

По данным оперштаба на утро 7 апреля выявили еще 76 новых случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии. От болезни скончались сразу четверо жителей региона - женщинам было 89 лет и 82 года, мужчинам - 81 год и 59 лет.

Выздоровели за сутки 74 пациента. А вакцину от COVID-19 уже поставили 51 345 человека.

За все время пандемии коронавируса 31 290 случаев заболевания среди жителей. Из них 27 818 человека уже выздоровели, а 393, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 987 511 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 1 509.

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