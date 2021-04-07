Усадьбе Тол Бабая в Удмуртии придумывают фирменный стиль

Фото: Центра территориального развития Удмуртии
Центра территориального развития Удмуртии занимается разработкой комплексной концепции развития территории Усадьбы Тол Бабая. Специалисты разработают фирменный стиль, придумают новые варианты благоустройства, а еще займутся развитием культурно-досугового наполнения. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Шарканского района Василий Муклин.
Кстати, к разработке новой концепции привлекут жителей региона. Центр территориального развития проводит опрос, посвященный развитию усадьбы. Там участников ников просят ответить на несколько вопросов, которые касаются Тол Бабая и его «дома».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Первый рейс нового боинга с символикой Удмуртии прилетит в Ижевск 8 апреля
Федеральный кабмин выделил Удмуртии 50 млн рублей на развитие промышленности