Усадьбе Тол Бабая в Удмуртии придумывают фирменный стиль

Фото: Центра территориального развития Удмуртии

Центра территориального развития Удмуртии занимается разработкой комплексной концепции развития территории Усадьбы Тол Бабая. Специалисты разработают фирменный стиль, придумают новые варианты благоустройства, а еще займутся развитием культурно-досугового наполнения. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Шарканского района Василий Муклин.

Кстати, к разработке новой концепции привлекут жителей региона. Центр территориального развития проводит опрос, посвященный развитию усадьбы. Там участников ников просят ответить на несколько вопросов, которые касаются Тол Бабая и его «дома».

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