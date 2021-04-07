Первый рейс нового боинга с символикой Удмуртии прилетит в Ижевск 8 апреля

Фото: пресс-центр Центра территориального развития

Boeing 737-800 компании «Ижавиа» с символикой Удмуртии готовится к своему первому рейсу. Таможенные процедуры уже завершены. Самолет должен приземлится в Ижевске 8 апреля в 18:10, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Сейчас борт находится в аэропорту «Домодедово» в Москве. Оттуда он вылетит рейсом 706 также 8 апреля в 15:30.

Билеты на красно-белый боинг, который разукрашивали удмуртские дизайнеры, продаются в стандартном порядке. Пассажирам этого рейса в честь первого полета обещают налить шампанское, а детям - подарить сладости.

Кроме того, в пресс-службе компании сообщили, что самолет будет работать на рейсах регулярных направлений: Москва, Санкт-Петербург, южные курорты.

А еще недавно в столицу Удмуртии начали летать самолеты авиакомпании «Россия». Первый рейс приземлился 29 марта.

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