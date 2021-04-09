10 новых дорожных знаков появятся на улицах Ижевска до конца апреля Фото: Архив «КП» в Ижевске

На улицах Ижевска установят 10 новых дорожных знаков, которые будут обеспечивать безопасность водителей и пешеходов. Их установят до конца апреля на Бородина, Пойме и Карла Либкнехта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На парковке по ул. Бородина, 7 установят соответствующий знак с табличками «Способ постановки транспортного средства на стоянку», «Время действия» (7.00-23.00) и «Зона действия».

Напротив дома по ул. Пойма, 7 запретят остановку. А знак снабдят табличками «Вид транспортного средства» и «Зона действия».

А на парковке около дома К. Либкнехта, 14 также поставят знак «Остановка запрещена» с табличками «Время действия» (23.00-6.00) и «Работает эвакуатор».

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