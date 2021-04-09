Капитальный ремонт ГКБ №6 в Ижевске завершится в 2021 году

Во время ремонта ГКБ №6 в Ижевске работала и принимала пациентов Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии

В Ижевске в 2021 году завершится капитальный ремонт здания городской клинической больницы №6 по ул. Ленина, 81, который начали еще в 2019 году. На работы потратили 175,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

За это время заменили окна, утеплили чердак, отремонтировали лестничные клетки, фасад и подвальное помещение. Кроме того, обновилась входная группа. А также заменили все инженерные системы - отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

«Это здание больницы было построено в 1965 году. С того времени проводился только косметический ремонт, капитального не было. По проекту Большой ремонт отремонтировано терапевтическое, нефрологическое, ревматологическое, пульмонологическое отделения, лаборатория. Завершается ремонт поликлиники: теперь здесь получится разделить потоки пациентов и внедрить принципы бережливого производства», - отмечает и. о. главного врача Надежда Вдовина.

При этом во время ремонта больница работала и принимала пациентов.

«Рабочие старались меньше шуметь, меньше загрязнять помещение. В ближайшее время планируем завершить капитальный ремонт цокольного этажа. Всего будет отремонтировано 4800 кв. м», - рассказал директор компании-подрядчика Андрей Копосов.

А еще до конца мая займутся благоустройством территории вокруг медучреждения.

Напомним, в Ижевске собираются капитально отремонтировать еще 8 учреждений здравоохранения:

- стационар ГКБ № 1 (ул. Парковая, 1);

- ГКБ № 7 (ул. Воткинское шоссе, 81);

- ГКБ № 8 (ул. Серова, 65);

- ГКБ №9 (ул. Промышленная, 52);

- Республиканская детская клиническая больница (ул. Ленина, 79);

- Республиканский госпиталь для ветеранов войн (ул. 50 лет ВЛКСМ, 42);

- Республиканская клиническая инфекционная больница (ул. Труда, 17);

- Республиканская клиническая психиатрическая больница (ул. 30 лет Победы, 100).

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