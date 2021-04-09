12 апреля остановку автобуса №40 перенесут с ул. Ленина на ул. Красную в Ижевске

12 апреля остановку автобуса №40 пересунут с ул. Ленина на ул. Красную в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

12 апреля остановку 40-го автобуса перенесут с улицы Ленина на улицу Красную из-за ремонтных работ на участке. Об этом сообщает ижевское производственное объединение пассажирского транспорта.

Напомним, также на улице Красной с 12 по 30 апреля будет ограниченно движение транспорта на участке от Советской до Пастухова из-за ремонта канализационных люков.

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