Движение машин по улице Красной в Ижевске будет закрыто до 30 апреля

Движение машин по улице Красная будет закрыто до 30 апреля
Фото: Архив «КП» в Ижевске
С 08:00 утра 12 апреля до конца дня 30 апреля в Ижевске будет перекрыта улица Красная. На участке от Советской до Пастухова ограничат движение транспорта. В это время там будет вестись ремонт канализационных колодцев.
Автовладельцев просят заранее выбирать пути объезда.
Напомним, с 5 по 13 апреля в городе в тех же целях перекрыли улицу Нижнюю на участке от Кирова до 5-й Подлесной. Жители уже заметили, что это вызвало утренние и вечерние пробки на тех улицах, которые водители выбирают для объезда. В основном автомобильный поток сместился с Нижней на соседние Карла Маркса и 30 лет Победы.
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