Движение машин по улице Красной в Ижевске будет закрыто до 30 апреля

Движение машин по улице Красная будет закрыто до 30 апреля Фото: Архив «КП» в Ижевске

С 08:00 утра 12 апреля до конца дня 30 апреля в Ижевске будет перекрыта улица Красная. На участке от Советской до Пастухова ограничат движение транспорта. В это время там будет вестись ремонт канализационных колодцев.

Автовладельцев просят заранее выбирать пути объезда.

Напомним, с 5 по 13 апреля в городе в тех же целях перекрыли улицу Нижнюю на участке от Кирова до 5-й Подлесной. Жители уже заметили, что это вызвало утренние и вечерние пробки на тех улицах, которые водители выбирают для объезда. В основном автомобильный поток сместился с Нижней на соседние Карла Маркса и 30 лет Победы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

25-летнего жителя Ижевска закрыли на ночь в магазине, который он ограбил на 300 тысяч рублей

Видео: первый рейс нового «Боинга» с символикой Удмуртии приземлился аэропорту Ижевска 8 апреля

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.