На улице Школьной в Ижевске произошло повреждение трубопровода

Жителям установили бочку с питьевой водой Фото: Архив «КП» в Ижевске

Из-за порыва без воды в Ижевске остались жители в районе Металлурга. Об этом «Комсомолке» рассказали горожане.

«Я живу на 3-й Подлесной. У нас произошел порыв, говорят, воды не будет ориентировочно до вечера. Сбежали к бабушке», — рассказала ижевчанка Юлия.

В пресс-службе «Ижводоканала» подтвердили информацию об отключении. Повреждение трубопровода произошло на ул. Школьной, 9. Подачу воды прекратили в 10 часов. Спустя полчаса с торца дома на Школьной, 13 установили бочку с питьевой водой.

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