Несколько автомобилей экстренных служб долго не могли проехать по грязи в УдмуртииВ группе «Ижевск OnLine» (Ижевск онлайн) появились фотографии с автомобилями экстренных служб, которые застряли на дороге в Удмуртии в деревне Лудзя-Ноя Завьяловского район

Фото: /vk.com/izhevsk_online

В группе «Ижевск OnLine» (Ижевск онлайн) появились фотографии с автомобилями экстренных служб, которые застряли на дороге в Удмуртии в деревне Лудзя-Ноя Завьяловского района.

«Не скорая, не пожарная немогут проехать. д. Лудзя-ноя (анонимно)», — подписал фотографии автор поста (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.). Как рассказали в МЧС России по Удмуртии, сообщение о пожаре в деревне Лудзя-Норья

Завьяловского района поступило около шести часов вечера 10 апреля 2021 года. Горела баня. Пожарные с трудом добрались на место к очагу. Буквально через полчаса огонь потушили. Площадь пожара составила 44 кв.м.

Удалось остановить распространение огня и на расположенный поблизости жилой дом. Помощь в тушении оказывали также добровольные пожарные населенного пункта. Пострадавших нет. Причина пожара также устанавливается.

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