15 камер следят за уровнем воды на реке Иж из-за паводков

15 камер следят за уровнем воды в реке Иж из-за паводков Фото: Архив «КП» в Ижевске

Власти усилили контроль за состоянием Ижевского водохранилища и реки Иж из-за возможных паводков. Там установили 15 камер, которые круглосуточно наблюдают за состоянием воды. Кроме того, чтобы избежать возможное подтопления самой низинной части города на реке Иж также установили два силовых насоса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Они перекачивают из аккумулирующей емкости в реку Иж паводковые воды, поступившие с территории Первомайского района. Работы продолжатся до окончания паводка, также организовано круглосуточное дежурство на ограждающей дамбе. Проведено инженерное обследование расположенных на территории города 28 гидротехнических сооружений малых прудов и рек», - говорится в сообщении.

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