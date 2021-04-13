Есть вопрос: смогут ли жители Ижевска вернуться из Турции после 15 апреля?

Прямо сейчас в Турции находятся жители Удмуртии и ижевчане Фото: pixabay.com

С 15 апреля по 1 июня жители России не смогут вылетать из страны в Турцию и Танзанию. Авиасообщение с этими странами пришлось временно закрыть из-за нестабильной ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили вице-премьер России Татьяна Голикова.

Прямо сейчас в этих странах находятся жители Удмуртии и ижевчане. Один из них – Игорь. Он улетел в Турцию 7 апреля. Вернутся обратно должен 14 числа, поэтому еще успевает до закрытия границ.

«Здесь ходили слухи, что еще с 12-го отменят. Впрочем, предполагалось, что обратно все равно вывезут. У нас рейс на поздний вечер 14 апреля, так что мы вроде как проскакиваем», – говорит Игорь.

На сайте Ростуризма сообщается, что как организованные, так и самостоятельные туристы смогут вернуться на родину планово. Но стоит следить за возможным переносом рейсов.

Если же вам только предстоит вылететь из страны, ваш турагент скорее всего предложит один из двух вариантов. Так, ваше путешествие могут перенести на лето, или отправить, по вашему желанию, в другую страну.

В такую ситуацию попала ижевчанка Ирина. Она должна была улететь на море 24 мая. Путевку купили еще в феврале 2020 года. Но из-за пандемии тур перенесли на год. Все даты и отель сохранились, без доплат.

«И вот снова закрывают границу. Я сейчас написала турагенту, спросила, какие действия. Скорее всего нас так же перенесут на лето без доплат. Либо предложат страну поменять», – делится жительница Ижевска.

«Если речь идет о путевках с вылетом до 1 июня, то мы рекомендуем рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты, либо ВЫБРАТЬ в те же даты другие направления. Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. Тех туристов, которые приобрели туры на период после 1 июня, мы будем постоянно информировать о текущей ситуации», – говорится на сайте Ростуризма.

А вот RT на русском поговорили с вице-президентом Российского союза туриндустрии Юрием Барзыкиным. Он рассказал, какие направления для отдыха могут выбирать россияне вместо посещения Турции.

«Те, кто такой возможности не имеет, те (переключаются. — RT) на внутренние направления... На самом деле продукт России очень диверсифицирован. Можно выбрать Сочи, Анапу, Крым — есть места и билеты... Присмотритесь: есть и тот же Калининград, Санкт-Петербург и всё, что рядом. Если короткие выходные, их можно заполнить», — рассказал он.

Из зарубежных направлений Юрий Барзыкин предлагает рассмотреть Кипр, Грецию и Арабские Эмираты.

«Сегодня основные тренды — перенос или внутренние направления», — заключил вице-президент Российского союза туриндустрии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В южных районах Удмуртии началась активная фаза паводков

37-летняя участница конкурса «Мисс Maxim» из Ижевска рассказала о своей жизни: «Все родные и друзья знают мою любовь к эстетической фотографии»