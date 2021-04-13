Так выглядел поселок Балезино во время паводков в 2016 году Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В южных районах Удмуртии началась активная фаза паводков. В северную часть региона она должна прийти к концу апреля. Власти круглосуточно наблюдают за ситуацией, сообщает председатель правительства Ярослав Семенов на своей странице в социальных сетях.

«Определены районы, где высока вероятность развития опасных явлений. На них сейчас сосредоточено наше особое внимание. Готовы пункты временного размещения людей, плавсредства и другая необходимая техника, спланированы маршруты подвоза продуктов питания, медикаментов», - пишет он.

Кстати, недавно в Балезинском, Сюмсинском, Селтинском, Кезском, Глазовском районах прошли плановые взрывные работы на водоемах. А при образовании заторов взрывники готовы незамедлительно выезжать на их ликвидацию.

«Все силы и средства реагирования на чрезвычайные ситуации у нас готовы. Сегодня начались всероссийские командно-штабные учения по отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасности пропуска весеннего половодья и паводков, а также с защитой населения пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров. Учения пройдут в течение трех дней», - рассказывает Ярослав Семенов.

Пресс-служба МЧС сообщает, что всероссийские учения пройдут с 13 по 15 апреля. Жителей просят соблюдать спокойствие.

В свою очередь главный инженер службы благоустройства Ижевска Марат Чемалтынов рассказал, как в городе готовятся к паводкам.

«В рамках противопаводковых мероприятий первоочередно прочищена вся система ливневой канализации открытого типа. Это 15 км в Ленинском районе и 15 км в Первомайском районе. Также управлением благоустройства и охраны окружающей среды промониторены все гидротехнические сооружения. Они все работают, грубо говоря, аварийных ситуаций нигде не наблюдается», - говори он.

Также по словам Марата Чемалтанова отдельное внимание уделяется мкрн Нагорный, дамбе Ижевского водохранилища, реке Иж и пруду. А в районе «Болота» установили два насоса, которые откачивают воду в реку Иж.

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