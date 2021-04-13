4 школьницы из Ижевска поборются за звание «Мировая модель»
Фото: pixabay.com
4 юные ижевчанки подали заявки на участие в мировом конкурсе красоты и таланта «Мировая модель 2021» (0+). Конкурс пройдет в Сочи, с 4 по 8 мая. Его участниками станут представители разных стран мира и городов России.
Одной из участниц от Ижевска стала семилетняя Елизавета Самоделкина. В нашем городе она посещает школу моделей «Ажиотаж» известного ижевского модельера и стилиста Олега Ажгихина. Кстати, когда Лизе было 4 года, она участвовала в неделе моды Удмуртии в конкурсе «Юная красавица Ижевска».
Также свои заявки подали еще три юные ижевчанки: 8-летняя Варвара Пантюхина, 9-летняя Ксения Спиридонова и 10-летняя Валерия Ворончихина.
Проголосовать за девочек можно здесь:
Лиза – https://www.instagram.com/p/CMpuxiTp48p/
Фото: instagram.com/mirovaya_model
Варвара – https://www.instagram.com/p/CNjn2TiJm3a/
Фото: instagram.com/mirovaya_model
Ксения – https://www.instagram.com/p/CNMI_haJH8B/
Фото: instagram.com/mirovaya_model
Валерия – https://www.instagram.com/p/CMo3gslJAxm/
Фото: instagram.com/mirovaya_model
Заявки на конкурс уже пришли из более чем 20 стран. Победителей будут выбирать в нескольких возрастных категориях: дети – от 3 до 17 лет, мисс – от 18 до 25 лет, миссис – 25-35 лет, 35-45 лет, 45-55 лет.
Завершится этот конкурс большим шоу с участием звезд российской эстрады и кино.
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