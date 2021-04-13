Воспитанники детского сада №286 в Ижевске отметили День космонавтики «полетом на Луну» и танцевальным флешмобом

Дети целую неделю готовились к знаменательной дате Фото: Амир Закиров

Воспитанники ижевского детского сада №286 целую неделю готовились к знаменательной дате: 60-летию первого полета человека в космос. Они узнали много нового о Юрии Гагарине, о планетах, ракетах и метеоритах. А еще построили на занятии по робототехнике настоящую космическую станцию.

Выставка детско-родительских проектов «Мы первые покорители космоса» Фото: Амир Закиров

Выставка детско-родительских проектов «Мы первые покорители космоса» Фото: Амир Закиров

Выставка детско-родительских проектов «Мы первые покорители космоса» Фото: Амир Закиров

Выставка детско-родительских проектов «Мы первые покорители космоса» Фото: Амир Закиров

Выставка детско-родительских проектов «Мы первые покорители космоса» Фото: Амир Закиров

Ребята рисуют путешествие в космос Фото: детский сад №286

В кулинарной лаборатории дети состряпали «космическое печенье» Фото: детский сад №286

Активное участие приняли и родители: с их помощью ребята изготовили необычные поделки и даже приготовили «космический завтрак»

«День космонавтики мы отмечаем ежегодно, но настолько масштабное мероприятие у нас прошло впервые. Так как в этом году юбилей, мы решили придумать нечто грандиозное. Началось с того, что в одной группе попросили родителей с детьми поделки сделать, а потом остальные присоединились – получилась настоящая выставка. Очень было приятно получить от родителей такой отклик. А ребята у нас умные, много знают, подготовительная группа ответила на все мои вопросы: кто такой Гагарин, на чем и куда он полетел, за сколько секунд облетел Землю», – улыбается старший воспитатель, преподаватель робототехники Марина Ефремова.

Процесс изготовления космических костюмов Фото: детский сад №286

Делаем телескопы и ищем Луну! Фото: Амир Закиров

Делаем телескопы и ищем Луну! Фото: Амир Закиров

Завершили космическую неделю танцевальный флешмоб под названием «Если очень захотеть – можно в космос полететь!» и игровой квест «Незнайка на Луне», во время которого дети изготовили в мастерской Стекляшкина свои маленькие телескопы и дружно отправились искать место для «прилунения»

В космосе важно крепко держаться друг за друга, чтобы не потеряться! Фото: Амир Закиров

В космосе важно крепко держаться друг за друга, чтобы не потеряться! Фото: Амир Закиров

В «тренировочном центре» дети узнали и ощутили на собственном опыте, что такое центрифуга Фото: Амир Закиров

Как рассказали сотрудники детского сада, подобные мероприятия преследуют сразу несколько целей. Дети узнают новую информацию в увлекательной и доступной форме, например, что первым в космос полетел именно россиянин и что в России есть специальный космодром для запуска ракет. Подвижные игры помогают лучше усваивать новые знания, а еще способствуют сплочению детского коллектива. И, разумеется, подобные праздники оставляют после себя неизгладимое впечатление, развивая у ребят чувство гордости за свое Отечество.

Викторину совместили с «полетом на ракете через космос» Фото: Амир Закиров

Дети даже побывали в «состоянии невесомости» Фото: Амир Закиров

«В рамках познавательного развития есть множество тем и день космонавтики – одна из них. Эта неделя послужила для ребят своеобразным Гагаринским уроком, способствовала не только расширению детского кругозора, но и развитию у детей патриотических чувств. Все темы подбираются в соответствии с возрастом. Для малышей главное – это мама, семья. В средней группе начинается знакомство с городом Ижевском, в старшей группе – с республикой, в подготовительной – со страной. Знакомство идет последовательно, разработаны специальные занятия, тематические недели – поэтому у детей очень неплохие знания», – рассказывает заместитель заведующего по воспитательной и методической работе Елена Пушкарева.

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