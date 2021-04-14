Оправдали жительницу Сарапула, обвиняемую в гибели четырех человек при пожаре

Причиной пожара стала не потушенная сигарета Фото: Архив «КП» в Ижевске

Жительницу Сарапула обвиняли в нарушении требований пожарной безопасности. Неосторожное обращение с огнем привело к гибели четырех человек при пожаре и уничтожению чужого имущества в крупном размере, сообщает пресс-служба городского суда.

В ночь с 18 на 19 декабря 2018 года в одном из домов Сарапула произошел пожар. Погибли четыре человека, отравившись угарным газом. Среди пострадавших был ребенок.

Суд опроверг версии о возникновении пожара из-за неисправности электрооборудования или поджога. Причиной пожара стала непотушенная сигарета. Однако доводов жильцов, что именно подсудимая курила в месте возгорания, было недостаточно.

Суд признал обвиняемую невиновной.

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