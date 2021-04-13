Численность населения Удмуртии за январь и февраль 2021 года сократилась на 1,5 тысячи человек

По данным Удмуртстата в республике за первые да месяца 2021 года численность населения сократилась на 1,51 тыс. человек. Это на 586 жителей больше, чем за аналогичный период в 2020 году.

На начало 2021 года количество жителей Удмуртии составляло 1,49 млн человек. Однако за два месяца зафиксировали снижение рождаемости, по сравнению с 2020 годом, - на свет появилось на 151 ребенка меньше. А умерло при этом 3,5 тыс. человек, и это на 541 больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Выявили также основные причины смерти: болезни системы кровообращения, злокачественные опухоли и несчастные случаи.

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