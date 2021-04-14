Пожилые мужчина и женщина скончались от коронавируса в Удмуртии 14 апреля Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 14 апреля в Удмуртии скончалось от коронавируса два пенсионера: женщина 87 лет и 72-летний мужчина.

В то же время выздоровевших от болезни больше, чем заболевших. Так, вылечились 76 пациентов, а заразилось 69 жителей.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 62 424 человека.

За все время пандемии коронавируса зарегистрирован 31 801 случай заболевания среди жителей. Из них 28 346 человек уже выздоровели, а 401 житель, к сожалению, скончался.

Всего в Удмуртии провели 1 007 786 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 1 772.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Оправдали жительницу Сарапула, обвиняемую в гибели четырех человек при пожаре

16 апреля планируют открыть Летний сад в Ижевске

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.