График движения пригородных поездов в Удмуртии изменится из-за перехода на летний режим Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии изменится график движения пригородных поездов из-за перехода на летний режим и увеличения пассажиропотока. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Так, на Ижевском полигоне назначаются поезда:

- с 1 мая по 3 октября поезд № 6352 из Ижевска в Уву (9:48 - 12:04), поезд № 6353 с обратным сообщением (16:23 - 18:34) по субботам и воскресеньям;

- с 1 мая по 17 октября поезд № 6458 сообщением Ижевск - Чур (14:34 - 15:38, поезд № 6457 в обратном направлении с отправлением в 16:49 и прибытием в 17:56 каждый день, кроме вторника и четверга;

- с 8 мая по 23 сентября поезд № 6452 сообщением Ижевск - Чур с отправлением в 9:14 и прибытием в 10:21, № 6451 сообщением Чур - Ижевск (12.34 - 13:43) каждый день.

А два маршрута вовсе выведут из расписания с 7 мая.

- № 6452 сообщением Ижевск - Игра с отправлением в 10:30, прибытием в 12:55;

- № 6451 сообщением Игра - Ижевск (15:30 - 17:56).

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