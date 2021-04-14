Более 3 тысяч жителей Удмуртии получили бесплатные лекарства с начала 2021 года Фото: pixabay.com

В 2021 году в Удмуртии из республиканского и федерального бюджетов выделили 158 млн 731 тысяч рублей для обеспечения жителей, которые перенесли острые сердечно-сосудистые заболевания, бесплатными лекарствами. Так, с начала года этим воспользовались уже 3148 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Бесплатные лекарственные препараты в амбулаторных условиях пациенты получают в течение одного года с момента постановки на диспансерный учет. Для этого пациентам, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, или же операции по аортокоронарному шунтированию, ангиопластике коронарных артерий со стентированием, катетерной абляции, после выписки из стационара необходимо обратиться к своему участковому терапевту, который и выпишет рецепт на получение лекарственного препарата», – рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава Удмуртии Сергей Помосов.

Отмечается, что претендовать на получение лекарственных препаратов могут только те жители, которые не являются федеральными льготополучателями.

Кстати в 2020 году лекарства получили 4277 человек.

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