Минздрав Удмуртии прокомментировал состояние детей, отравившихся в бассейне в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

Пресс-служба минздрава Удмуртии прокомментировала состояние детей, которые отравились парами хлорсодержащего препарата в бассейне в Ижевске.

«Состояние детей на данный момент удовлетворительное, никакой угрозы жизни нет, врачи «Скорой помощи» сработали оперативно. Двое детей сегодня уже будут выписаны», - прокомментировала ситуацию заместитель главного врача ГКБ № 4 Татьяна Ипатова.

Вечером 13 апреля на место выехали бригады скорой помощи. Там, по сообщению минздрава, находилось 16 человек, из них 9 детей. Однако, после купания в бассейне, медицинская помощь потребовалась 11 присутствующим.

В итоге врачи решили госпитализировать семерых несовершеннолетних. Позже еще одного ребенка привезли родственники. Еще четыре человека, в числе которых были двое детей, отказались ложиться в больницу.

Предварительный диагноз - отравление парами хлорсодержащего препарата.