Есть вопрос: можно ли жителям Ижевска ставить первый и второй компонент разными вакцинами от коронавируса?

В Удмуртию поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

13 апреля в Удмуртию поступило 1 620 доз вакцины «ЭпиВакКорона». У жителей Ижевска появился вопрос, можно ли ставить первый и второй компонент разными вакцинами. Например, те, кто уже привился «Гам-Ковид-Вак», интересуются, можно ли провести вторую вакцинацию «ЭпиВакКороной».

На вопрос ответили в пресс-службе Минздрава Удмуртии. Там сообщили, что так делать не рекомендуется. Отмечается, что эти две вакцины имеют разный состав и даже принцип действия.

Выбрать вакцину самостоятельно жителям на данный момент нельзя. Мы уже рассказывали о том, что сейчас новую вакцину будут вводить только маломобильным гражданам. Так как «ЭпиВакКорона» имеет менее строгие требования по хранению и транспортировке. Списки таких пациентов уже составили в поликлиниках. Однако позже, когда в Удмуртию поступит достаточное количество доз всех видов вакцин, жители получат право выбирать какую прививку ставить.

«Исследований о совместимости двух данных вакцин на сегодняшний день нет, поэтому лучше продолжать вакцинацию той же вакциной, что и начали», – поясняет главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак», известная как «Спутник V», представляет собой обезвреженные частицы аденовируса. В них искусственно внедрен ген с кодом белка, который формирует знаменитые «шипы» коронавируса, именно на этот белок реагирует иммунная система человека. А вакцина «ЭпиВакКорона» создана на основе трех видов искусственно синтезированных белков коронавируса. Когда они вводятся в организм, иммунная система начинает вырабатывать антитела и реагировать на возбудители. Если смешать обе вакцины они могут снизить эффективность препаратов.

«Выбор препарата зависит от совместной работы врача и пациента, единолично пациент не может выбрать препарат. Конечно и эта ситуация будет доступна при наличии достаточного объема поставляемых вакцин», – пояснила Елена Корякина.

Раннее Елена Корякина посоветовала жителям прививаться «Гам-Ковид-Вак», не ожидая поставок «ЭпиВакКорона». Так как оба препарата, по словам внештатного специалиста Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елены Корякиной, формируют иммунитет от новой коронавирусной инфекции.