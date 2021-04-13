В Удмуртию поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавируса

Фото: со страницы главы Удмуртии Александра Бречалова в социальных сетях

В Удмуртию поступило 1 620 доз первой партии вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава республики Александр Бречалов.

Первая партия позволит привить 810 жителей региона.

Новая вакцина, также как и «Спутник V», будет двухкомпонентной. Однако ее температура хранения иная - от +2 до +8 градусов.

«Именно поэтому в первую очередь «ЭпиВакКорона» будет использоваться на дому для вакцинации маломобильных граждан — жителей старше 65 лет и инвалидов. Медучреждения уже составляют списки», - сообщает Александр Бречалов.

Напомним, лаборатории Удмуртии сделали уже более миллиона исследований на коронавирусную инфекцию.

Кстати, с 12 по 24 апреля в Удмуртии будет работать горячая линия по вопросам вакцинации от сезонных болезней.

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