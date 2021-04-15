Погода в Ижевске на 15 апреля: солнечно и +23°С

Погода в Ижевске на 15 апреля Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! На календаре 15 апреля, четверг. Накануне, в городе была почти летняя погода: на улицах можно было встретить людей в футболках и шортах. О том, как лучше одеться сегодня и какая ижевчан ждет погода, расскажет «Комсомолка».

По данным Яндекс.Погоды днем столбик термометра поднимется до +21...+23°С. Будет солнечно, а магнитное поле спокойное. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 3,7 м/с.

А вот к вечеру уже похолодает. Ожидается, что температура может опуститься до +10°С. Однако ветер утихнет.

Напомним, уже с 16 апреля в Удмуртии вновь похолодает и начнутся дожди. Так что наслаждайтесь последним теплым на этой неделе днем. Успешного четверга!