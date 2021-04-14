16 апреля в Удмуртии вновь похолодает и начнутся дожди Фото: pixabay.com

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Удмуртии, завтра, 15 апреля, в регионе еще сохранится теплая весенняя погода - местами столбик термометра может подняться до +20°С. Однако уже с 16 апреля в республике вновь ожидаются похолодания.

По региону пройдет холодный фронт, который принесет с собой еще и дожди. Так, температура воздуха в ночное время может опуститься до 0°С. А днем столбик термометра поднимется лишь до отметки +9…+14 °С.

В приближающиеся выходные тенденция понижения температурного фона сохранится.

А таяние снега и дождливая погода в Удмуртии приводят к повышению уровня рек в регионе. Так, в южных районах республики уже началась активная фаза паводков и власти готовятся к ликвидации возможных последствий.

Кстати, накануне, 13 апреля, «Комсомолка» рассуждала на тему переменчивости апрельской погоды в Ижевске. Мы собрали фото улиц города в этом месяце за прошедшие 5 лет и сравнили их.

А еще традиционно в воскресенье мы подготовили для вас прогноз погоды на неделю.

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