11-летний ребенок пропал 16 апреля в Ижевске

Фото: ПСО «Регион» 18

В два час дня 15 апреля Засыпкин Кирилл Михайлович, которому в этом году должно исполнится 12 лет, вышел из дома на улице Воровского в Ижевске. Обратно он не вернулся, и на данный момент о его местоположении ничего неизвестно. Об этом сообщает ПСО «Регион» 18.

Рост ребенка - 160 сантиметров, телосложение - среднее.

Мальчик был одет в в школьную форму темно-синего цвета, белую рубашку и темно-коричневую ветровку с оранжевым подкладом. На ногах у него обуты черные кроссовки.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Кирилла, просят обращаться в полицию или звонить по телефону 8 951-195-29-71.

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