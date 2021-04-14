16-летний подросток пропал в Ижевске Фото: ПСО «Регион 18»

Ночью 11 апреля 2021 года Семенов Данил Артурович 2005 года рождения вышел из своего дома на улице Бабушкина в Ижевске и ушел в неизвестном направлении. До их пор о местонахождении подростка ничего неизвестно. К его поискам подключились волонтеры ПСО «Регион 18», которые опубликовали пост о пропаже ребенка в социальных сетях.

Рост подростка около 155-160 сантиметров, телосложение - худощавое.

Мальчик был одет в серую куртку с капюшоном, черные штаны-джоггеры и черные кроссовки.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просят обращаться в полицию или звонить по телефону 8 951-195-29-71.

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