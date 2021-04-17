Два 89-летних мужчины скончались от коронавируса 17 апреля в Удмуртии

Вакцину от COVID-19 в Удмуртии уже поставили 68 584 человека Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 17 апреля в Удмуртии зафиксировали два летальных случая от COVID-19: мужчинам было 89 лет.

Коронавирусом заразилось еще 65 жителей региона. Были выписаны 75 пациентов.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 68 584 человека.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 32 002 случая заболевания среди жителей. Из них 28 572 человека уже выздоровели, а 404 жителя, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 017 124 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 3 256.

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