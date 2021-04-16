Хозяйка бассейна, в котором отравились дети, объявлена в розыск в Ижевске

Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Ижевске объявлена в розыск местная жительница Анна Широкова 1977 года рождения, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), об этом сообщает Следственное Управление СК России по Удмуртии.

По данным следствия, обвиняемая сдала в аренду плавательный бассейн, находящийся в ее частном доме, расположенном в микрорайоне Орловское, с 14 часов 13 апреля до 12 часов 14 апреля 2021 года. Восемь несовершеннолетних детей получили химическое отравление при купании. Следственные органы СК России по Удмуртии вынесли постановление о привлечении ижевчанки к ответственности, но она скрылась от органов предварительного следствия.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить об этом в СУ СК России по Удмуртии по тел. (3412) 50-06-48, 50-01-68 или 02.

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