«Ижсталь» внедряет бережливые технологии производства

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») внедряет систему бережливого производства, направленную на повышение операционной эффективности и снижение издержек.

Цель проекта – повышение производительности за счет применения методик бережливого производства, позволяющих оптимизировать производственный процесс, минимизировать все виды потерь, а также вовлечь в процесс улучшений каждого сотрудника.

Реализация проекта предполагает внедрение инструментов бережливого производства: системы 5С по организации и рационализации рабочего места, методик улучшения, быстрой переналадки, всеобщего обслуживания оборудования, усовершенствование производственного анализа.

Пилотным участком для внедрения бережливого производства стал стан 450 прокатного цеха. Проект рассчитан на два года. Для его реализации создано специализированное структурное подразделение и несколько рабочих групп, которые тесно взаимодействуют с привлеченными экспертами «Центра «Кайдзэн».

В рамках проекта проводится экспертиза текущего состояния производственной системы предприятия и анализ эффективности использования ресурсов стана 450. Поток производственного процесса представили в графическом виде. Для информирования работников стана о ходе внедрения инструментов бережливого производства установили специальный информационный стенд. Провели первичный аудит по системе 5С, разработали планы внедрения системы на эталонных рабочих местах и оптимизации работы стана.

Внедрение методик бережливого производства показало положительные результаты на пилотном участке, в связи с чем на заводе приняли решение масштабировать этот проект на цех ремонта и обслуживания прокатного производства, службы продаж и логистики продаж готовой продукции.

«Внедрение бережливых технологий обеспечит повышение эффективности производства и снижение издержек, а значит, и конкурентоспособности завода», – прокомментировал директор управления по операционной деятельности ПАО «Ижсталь» Алексей Гисс.

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