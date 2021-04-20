Билайн использовал сервис Mobile ID для подписания соглашений

Фото: предоставлено пресс-центром ИжГТУ

Билайн подписал соглашения о сотрудничестве с Ижевским государственным техническим университетом (ИжГТУ) им. М.Т. Калашникова и Удмуртским государственным университетом (УдГУ). Документы были подписаны как традиционным способом, так и при помощи сервиса Mobile ID (Мобильный ID). Церемония прошла в присутствии министра информатизации и связи Удмуртской Республики Тимура Меджитова.

Соглашения предусматривают обмен опытом и информацией по формированию кадрового резерва для цифровой экономики на территории Удмуртской Республики, создание рабочих мест, проведение совместных конференций, совещаний, заседаний рабочих и экспертных групп и другие формы взаимодействия.

Исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом» Джордж Хелд:

«Мы впервые использовали сервис Mobile ID для подписания соглашений и считаем, что за этим будущее. Ведь такой формат позволяет не только не использовать бумагу, что важно для сохранения природы, но и существенно ускорить и обезопасить процесс подписания конфиденциальных документов. Сотрудничество с вузами крайне важно для успешного развития любой крупной компании. Будущее бизнеса в России зависит в большей степени от тех ребят, которые сейчас получают высшее образование, поэтому им крайне важно понимать, в каком направлении развиваются технологии, как искусственный интеллект уже сегодня помогает решать рутинные задачи и почему инновации в России наиболее востребованы, чем в любой другой стране мира. Мы в Билайн открыты для новых идей и проектов, ведь задачи, которые стоят перед компанией, весьма амбициозны. Рассчитываем, что воспитанники крупнейших вузов Удмуртии помогут нам в их реализации».

Министр информатизации и связи Удмуртской Республики Тимур Меджитов:

«Подобные соглашения о взаимодействии между вузами и компаниями являются хорошим инструментом в решении дефицита кадров, который сегодня есть в сфере информационных технологий. А лекции видных спикеров, к которым относится Дордж Хелд, способствуют профориентации подрастающего поколения специалистов в ИТ-отрасль. Такое сотрудничество также станет поддержкой для уже существующих в Удмуртии проектов по ИТ-образованию. В двух ведущих вузах республики, в Удмуртском государственном университете и Ижевском государственном техническом университете им. М.Т. Калашникова, продолжают работают базовые кафедры проекта «ИТ-вектора образования», где студенты учатся по дополнительным программам, разработанным совместно с ИТ-компаниями. Для нас квалифицированные кадры – это самый главный ресурс для эффективного развития отрасли».

Ректор Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова Валерий Грахов:

«Цифровая трансформация - одна из важнейших и необратимых тенденций современности, при этом средства новых информационных технологий, телекоммуникационных систем и информатики формируют новую информационно среду жизнедеятельности людей, закладывают, тем самым фундамент информационно-социального общества и цифровой экономики. В этом обществе завтра жить и работать тем, кого готовит сегодня высшая школа. Очевидно, что без взаимодействия с практиками и лидерами этого глобального процесса высшее образование обойтись не может. Сотрудничество с такими корпорациями, как «Билайн», совместный поиск эффективных путей для цифровой трансформации – это для нас логично, актуально и перспективно – это наши естественные и необходимые партнеры. Во всем диапазоне общих задач: от информационной компетентности, интеграции дистанционной формы обучения и подготовки конкурентных российских ИТ-специалистов до, - как мы могли убедиться сегодня, – решения вечных вопросов человеческой цивилизации в эпоху стремительной технической революции».

Ректор Удмуртского государственного университета Галина Мерзлякова:

«Удмуртский государственный университет видит свою роль в цифровой трансформации региона в качестве центра смарт-компетенций, способного подготовить высококвалифицированных специалистов, а также разрабатывать цифровые интеллектуальные технологии для нужд экономики и социальной сферы региона. Естественно, реализовать все эти мероприятия невозможно без сотрудничества с компаниями цифровой экономики, имеющими значительный опыт в разработке и применении подобных технологий. Такой компанией, без сомнения, является ПАО «ВымпелКом», с которым УдГУ заключил соглашение о взаимодействии. Университет видит актуальные и значимые для республики направления сотрудничества с компанией: в сфере образования и научных исследований, проектах модернизации цифровой инфраструктуры, повышения цифровой грамотности, профессиональной ориентации, рекламы и маркетинга, информационной безопасности в цифровой среде».

Фото: предоставлено пресс-центром ИжГТУ

В понедельник, 19 апреля, в Ижевске состоялись открытые лекции о мировых трендах в сфере инноваций и digital, будущем технологий и искусственном интеллекте. Спикером выступил Джордж Хелд. Встречи прошли на площадках двух вузов: Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова и Удмуртского Государственного Университета. В ходе лекций были поднимались вопросы про новый технологический уклад, сферы применения больших данных и искусственного интеллекта.

Мобильный ID — инструмент, разработанный на базе технологии Mobile Connect. Технология создана ассоциацией мобильной связи, которая координирует разработку — GSMA. Mobile Connect — международный проект, призванный создать единый стандарт цифровой аутентификации и идентификации на основе абонентского номера.

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