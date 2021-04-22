Еще 63 человека заразились коронавирусом в Удмуртии 22 апреля

Вакцину от COVID-19 в Удмуртии уже поставили 75 017 человека. Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 22 апреля в Удмуртии коронавирусом заразилось еще 63 человека. При этом 73 пациент выздоровели и их выписали.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 75 017 человека.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 32 313 случаев заболевания среди жителей. Из них 28 940 человек уже выздоровели, а 408 жителей, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 030 835 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 4 132.

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