Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева впервые побывала на шоу «Вечерний Ургант»

Беседа длилась 14 минут Фото: Скриншот с видео

На выходных подошел к концу командный чемпионат мира по фигурному катанию в Японии 2021 года. Впервые в истории сборная России заняла первое место. Наша землячка, чемпионка мира по фигурному катанию Лиза Туктамышева — капитан победившей команды и впервые побывала на шоу «Вечерний Ургант» (16+) на Первом канале.

«Японцы принимали нас потрясающе. Я думаю, что для каждого фигуриста очень удивительно и прекрасно выступать в Японии, потому что там фигурное катание один из самых популярных видов спорта. Ты выходишь и чувствуешь их любовь, как они за тебя переживают и ты думаешь: «Да, я сделаю все!», — вспоминает фигуристка.

Зрители тепло встретили спортсменку Фото: Скриншот с видео

Ведущий программы Иван Ургант отдельно затронул тему почетного звания Лизы – капитан команды. Он разыграл сценку, будто ему 16, а Лиза должна приободрить его.

«Представьте: вы сидите в раздевалке и очень переживаете. Я говорю вам: «Не переживай! Да хорошо все будет (смеется)», — с юмором ответила чемпионка.

Ургант вспомнил о взлетах и небольших спадах в карьере Елизаветы. Он отметил, что очень многие не справляются и уходят из-за большой ответственности.

«Я открыто говорю на эту тему – я общалась и работала со спортивным психологом, когда были кризисные моменты. Это очень полезно, потому что ты больше понимаешь свои проблемы, с чем нужно работать, как себя настраивать. Ты можешь абсолютно отключиться от фигурного катания, не переживать, потому что твое тело знает, что делать, а обычно от головы и мыслей идут ошибки, плохое катание, и даже может «провалиться» сезон. Поэтому я работала со спортивным психологом и мне это помогло. Спасибо ему большое», — поделилась Лиза.

Фирменная кофта Лизы с ее изображением Фото: Скриншот с видео

После такого откровения ведущий вспомнил об откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim («Максим», 18+), в котором снялась спортсменка.

«Мне казалось, что я решусь на это еще два года назад. Я знала, что в моей жизни будет такая фотосессия. Я думала, что будет хуже, но много положительных отзывов. Есть хейт, потому что я спортсменка, я фигуристка, и люди задавались вопросом, зачем я снялась в этом. А я тогда еще сделаю! И тренер дал согласие на съемку», — рассказала Елизавета.

Чемпионка показала несколько элементов Фото: Скриншот с видео

За 14 минут эфира получилось не только поговорить, но и показать ведущему сложный элемент — двойной лутц.

«Я тренируюсь на специальной удочке и по сей день. Это нужно для того, чтобы выучить более сложные элементы и не получить травму. Например, сейчас я учу четверной лутц, чтобы его сделать и понять ощущения, я работаю на такой удочке. Четыре оборота в воздухе отличаются от трех, и когда тебе 24 года, тело очень против идти на риск», — пояснила Лиза.

Кстати! Вчера мы перечислили пять вещей, за которые жители Удмуртии любят фигуристку Туктамышеву.

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