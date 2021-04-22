Первые жители города будущего в Ижевске: собственникам квартир в ЖК ZNAK начали выдавать ключи

Фото: Игорь Тюлькин

20 апреля жители первого и второго домов масштабного жилого комплекса ZNAK* начали получать ключи от новых квартир. Для ижевского рынка новостроек это, без преувеличения, важное событие: ЖК в европейском стиле от кировской компании «Железно» с самого начала пользовался огромным интересом у горожан. На данный момент спрос на квартиры в четырех строящихся домах города будущего ZNAK очень высок, поэтому уже летом здесь стартует третья очередь строительства.

Первые два дома ЖК ZNAK застройщик сдал раньше срока. Фото: Амир Закиров

Первые два дома ЖК ZNAK застройщик сдал раньше срока. Фото: Игорь Тюлькин

Справка «Комсомолки»

Город будущего ZNAK - это новый жилой комплекс, который строится вдоль улицы им. архитектора П.П. Берша в Завьяловском районе республики и адресно относится к поселку Первомайский. Отличительная черта этого масштабного и абсолютно уникального для Ижевска проекта - дома средней этажности в европейском стиле с запоминающейся, авторской архитектурой. Кроме того, на территории комплекса площадью 34 га появится собственная инфраструктура: школа и детский сад, дороги, пешеходные, беговые и велосипедные дорожки, парк, магазины и кафе, центральная площадь и многое другое.

В первый день приемки ключи от собственных квартир получили 13 семей – теперь они полноправные жители города будущего! Фото: Игорь Тюлькин

У мечты есть адрес

Сейчас в городе будущего выстроены два дома и полностью благоустроена территория двора между ними. Здесь оборудована спортивная площадка для игры в баскетбол, стоят уличные тренажеры и современные игровые комплексы. Авторы проекта продумали все до мелочей: во дворе расставлены скамейки, проложены дорожки, обустроено разноуровневое освещение. Территория двора закрыта от машин, а потому родители могут не переживать за безопасность своих детей.

Во дворах ЖК ZNAK будет чисто даже во время дождя – благодаря различным видам покрытия, таким как древесная щепа, плитка и галька. Фото: Игорь Тюлькин

Еще до передачи ключей первым жителям на территории жилого комплекса начала работу управляющая компания «Азбука быта» - это собственная УК застройщика «Железно - Ижевск». Сотрудники компании будут не только следить за порядком на территории и помогать жильцам в решении тех или иных вопросов, но и организовывать встречи с жителями, локальные праздники, чаепития, спортивные и другие мероприятия.

Узнать подробнее о жилом комплексе ZNAK: 8(982)380-21-55

Запись на консультацию и бронь квартиры по телефону: 8(3412)222-555

Сайт: www.izh.zhcom.ru

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*ООО Спецзастройщик «Железно Ижевск». Место нахождения объекта Удмуртская Республика, Завьяловский район. Проектные декларации на наш.дом.рф. Количество ограничено. Подробности в офисах продаж. Реклама