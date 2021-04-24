Ижевск присоединился к Всероссийскому субботнику 24 апреля

Почти 2,5 тысячи ижевчан приняли участие во Всероссийском субботнике, Фото: Лада Иванова

24 апреля в Ижевске прошли массовые субботники в каждом районе города в рамках Всероссийской экологической акции. Жители города вышли на уборку не только придомовых территории, но и 20 общественных пространств. Так, в Устиновском районе в порядок привели Парк Тишино, В Индустриальном районе - Березовую рощу, Сквер Заречный у храма Успения Божьей Матери в Ленинском районе, Школьный сквер в Первомайском районе.

Мы побывали на субботнике в сквере у Дворца пионеров. Здесь на уборку вышли порядка 150 человек, в том числе - студенты монтажного техникума.

«Нам в техникуме предложили сходить на субботник, и мы с ребятами решили поучаствовать. Пришел в первый раз вообще, - поделился один из студентов. - На субботнике еще можно не просто город прибрать, а сплотиться с людьми».

Отметим, что уборка прошла в этот день и на других площадках Ижевска. И если в прошлом году массовые субботники не проводили, поскольку не позволяла эпидемиологическая ситуация, то в этом году к акции присоединилось очень много горожан. Это заметил даже глава Ижевска, Олег Бекмеметьев.

«Каждую весну представители структурных подразделений муниципалитета, районные администрации прибираются на общественных территориях города. Для нас это второй субботник. Первый был неделю назад. Очень радует, что всё больше горожан приобщаются к этому движению, помогая коммунальным службам делать Ижевск чище. Сегодня уборка проходит на 20 муниципальных площадках и минимум в сотне дворов», - говорит Глава города Олег Бекмеметьев.

Такие мероприятия не только делают город чище, но и помогают сплотить его жителей.

«Если каждый будет думать о том, что это сделает кто-то, тогда мы мало чего можем добиться. Одно грязное место притягивает больше грязи. Пусть здесь лучше будут собираться дети и мы будем уверены, что это место безопасно для них в первую очередь», - отметил Ярослав Семенов, Председатель Правительства Удмуртии.

«Видеть друг друга особенно после этого года пандемии, в прошлом году субботника у нас не было и ощущение какой-то пустоты есть в этой истории. Во-вторых, службы, которые призваны убираться, они не всегда могут справиться со всем, что необходимо сделать и это замечательная возможность исправить это. Это наше общее российское мероприятие, у него есть наши общие традиции, еще со времен советского союза — это то, что делает нас одним народом», - отметил министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский.

Кстати, скверы, на которых прошли субботники, включены в программу «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В рамках национального проекта модернизировано уже 300 пространств. А какие объекты будут обновлены уже в 2022 году смогут выбрать жители Удмуртии. Для этого нужно проголосовать на электронной федеральной платформе 18.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.

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