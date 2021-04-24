Где и какие службы пройдут на Вербное воскресенье в Ижевске

Рассказываем о традициях и где пройдут праздничные службы в Ижевске Фото: Архив КП

25 апреля состоится великий православный праздник, посвященный въезду Иисуса Христа в Иерусалим. Он называется Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье.

Дата праздник меняется каждый год. Это зависит от дня празднования Пасхи и отмечается обычно за неделю до, то есть в 6-ое воскресенье Великого поста.

Святитель Мефодий Патарский упоминает праздник в своем поучении в III веке. Спустя столетие святые отцы Амвросий Медиоланский и Епифаний Кипрский рассказывают в проповедях о торжественных крестных ходах с ветвями в руках.

У католиков праздник стал называться Пальмовым Воскресеньем, а на Руси пальмовые ветви заменяла верба. В день празднования православные приходили в церковь с веточками ивы, ветлы, в память о том, как встречали Иисуса Христа жители Иерусалима.

Службы в Ижевске начнутся 24 апреля Фото: Архив КП

КАК ОТМЕЧАЮТ ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

- Православные ставят веточки вербы в воду, чтобы они распустились;

- Празднование в церкви начинается заранее, вечером субботы. Проходят службы и освещение вербы. Ритуалы продолжаются и в воскресенье;

- Освященные веточки дома кладут около икон и хранят в течение года;

- Близким и друзьям обычно в этот день желают здоровья, счастья и благополучия;

- Дома готовят праздничный ужин. Но так как праздник выпадает на пост, то запрещается есть мясо, яйца, молочную продукцию;

ТРАДИЦИИ

Одна из традиций - тихонько хлестать веточками по спине детей и взрослых. При этом обычно приговаривают «Не я бью, верба бьет!» или «Верба хлест, бей до слез!». Это очищает от сглаза, злых духов, привлекает силу и здоровье.

Ещё одна традиция - заготовка почек ивы. Народные целители верят, что настои из них помогают мужчинам сохранять силу, а женщинам – зачать ребенка. А хозяйки в праздничный день пекут пироги, добавляя в них почки вербы. Это также защитит от болезней.

Большинство примет связаны с плодородием и погодой Фото: Архив КП

Молодые девушки делают привороты на будущих мужей. На вербе ломают ветки, перевязывают красной нитью и хранят за иконами. Ни в коем случае нельзя выбрасывать связку, так как это может сломать жизнь.

ПРИМЕТЫ

Большинство из примет связаны с погодой и будущим урожаем. Например, хорошая погода в день праздника означает хороший урожай фруктов, а морозы принесут хорошие яровые хлеба. Или на улицу не стоит выпускать птицу, так как злые духи её испортят.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ПРАЗДНИК

Нельзя выполнять никакую работу по дому. Ни убирать, ни стирать, ни мыть посуду. Также готовить горячие блюда, шить и вязать, ссориться и думать о плохом. Молодоженам рекомендуют обойтись без торжественных церемоний и провести скромную роспись в ЗАГСе. Венчаться в этот праздник можно только с разрешения архиерея.

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ В ПРАЗДНИК

- Овощные салаты;

- Овощные рагу с добавлением гороха, фасоли, кукурузы, бобов, чечевицы;

- Каши из смеси круп;

- Грибные жаркое, запеканки, пироги, зразы, супы, голубцы;

- Фрукты, постный зефир, варенье, мармелад, халву, горький шоколад, печенье.

Праздник проходит во время Великого поста Фото: Архив КП

ГДЕ В ИЖЕВСКЕ ПРОЙДУТ СЛУЖБЫ

Михаило-Архангельский кафедральный собор г. Ижевска

ул. Карла Маркса, 222

24 апреля

7:30 — Исповедь

8:00 — литургия Лазаревой субботы. Молебен. Панихида.

16:00 — всенощное бдение Входа Господня в Иерусалим (Освящение верб)

25 апреля

7:30 — Исповедь

8:00 — литургия Входа Господня в Иерусалим. Освящение верб.

16:00 — Утреня великопостная

Александро-Невский собор г. Ижевска

ул. Максима Горького, 66

24 апреля

7:30 — Исповедь. Часы. Литургия. Молебен. Панихида.

16:00 — Всенощное бдение

25 апреля

6:30 — Исповедь. Часы. Литургия. Молебен.

8:30 — Исповедь. Часы. Литургия. Панихида.

16:00 — Вечерня. Утреня.

Собор Святой Троицы г. Ижевск

Удмуртская ул., 220

24 апреля

8:30 — Исповедь. Часы. Литургия. Молебен.

16:00 — Исповедь. Всенощное бдение. Освящение верб.

25 апреля.

6:45 — Часы. Литургия. Освящение верб.

9:00 — Исповедь. Часы. Литургия. Освящение верб.

16:00 — Вечерня. Утреня.

Храм Иверской иконы Божией Матери г. Ижевска

ул. Ленина, 140Б

24 апреля

8:00 — Божественная Литургия. Панихида.

12:00 — Крещение

17:00 — Всенощное бдение с литией и освящением вербы. Исповедь.

25 апреля

08:00 — Божественная Литургия. Освящение вербы. Молебен.

12:00 — Крещение.

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