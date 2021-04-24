Где и какие службы пройдут на Вербное воскресенье в Ижевске

Рассказываем о традициях и где пройдут праздничные службы в Ижевске
Фото: Архив КП
25 апреля состоится великий православный праздник, посвященный въезду Иисуса Христа в Иерусалим. Он называется Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье.
Дата праздник меняется каждый год. Это зависит от дня празднования Пасхи и отмечается обычно за неделю до, то есть в 6-ое воскресенье Великого поста.
Святитель Мефодий Патарский упоминает праздник в своем поучении в III веке. Спустя столетие святые отцы Амвросий Медиоланский и Епифаний Кипрский рассказывают в проповедях о торжественных крестных ходах с ветвями в руках.
У католиков праздник стал называться Пальмовым Воскресеньем, а на Руси пальмовые ветви заменяла верба. В день празднования православные приходили в церковь с веточками ивы, ветлы, в память о том, как встречали Иисуса Христа жители Иерусалима.
Службы в Ижевске начнутся 24 апреля
Фото: Архив КП
КАК ОТМЕЧАЮТ ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
- Православные ставят веточки вербы в воду, чтобы они распустились;
- Празднование в церкви начинается заранее, вечером субботы. Проходят службы и освещение вербы. Ритуалы продолжаются и в воскресенье;
- Освященные веточки дома кладут около икон и хранят в течение года;
- Близким и друзьям обычно в этот день желают здоровья, счастья и благополучия;
- Дома готовят праздничный ужин. Но так как праздник выпадает на пост, то запрещается есть мясо, яйца, молочную продукцию;
ТРАДИЦИИ
Одна из традиций - тихонько хлестать веточками по спине детей и взрослых. При этом обычно приговаривают «Не я бью, верба бьет!» или «Верба хлест, бей до слез!». Это очищает от сглаза, злых духов, привлекает силу и здоровье.
Ещё одна традиция - заготовка почек ивы. Народные целители верят, что настои из них помогают мужчинам сохранять силу, а женщинам – зачать ребенка. А хозяйки в праздничный день пекут пироги, добавляя в них почки вербы. Это также защитит от болезней.
Большинство примет связаны с плодородием и погодой
Фото: Архив КП
Молодые девушки делают привороты на будущих мужей. На вербе ломают ветки, перевязывают красной нитью и хранят за иконами. Ни в коем случае нельзя выбрасывать связку, так как это может сломать жизнь.
ПРИМЕТЫ
Большинство из примет связаны с погодой и будущим урожаем. Например, хорошая погода в день праздника означает хороший урожай фруктов, а морозы принесут хорошие яровые хлеба. Или на улицу не стоит выпускать птицу, так как злые духи её испортят.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ПРАЗДНИК
Нельзя выполнять никакую работу по дому. Ни убирать, ни стирать, ни мыть посуду. Также готовить горячие блюда, шить и вязать, ссориться и думать о плохом. Молодоженам рекомендуют обойтись без торжественных церемоний и провести скромную роспись в ЗАГСе. Венчаться в этот праздник можно только с разрешения архиерея.
ЧТО МОЖНО ЕСТЬ В ПРАЗДНИК
- Овощные салаты;
- Овощные рагу с добавлением гороха, фасоли, кукурузы, бобов, чечевицы;
- Каши из смеси круп;
- Грибные жаркое, запеканки, пироги, зразы, супы, голубцы;
- Фрукты, постный зефир, варенье, мармелад, халву, горький шоколад, печенье.
Праздник проходит во время Великого поста
Фото: Архив КП
ГДЕ В ИЖЕВСКЕ ПРОЙДУТ СЛУЖБЫ
Михаило-Архангельский кафедральный собор г. Ижевска
ул. Карла Маркса, 222
24 апреля
7:30 — Исповедь
8:00 — литургия Лазаревой субботы. Молебен. Панихида.
16:00 — всенощное бдение Входа Господня в Иерусалим (Освящение верб)
25 апреля
7:30 — Исповедь
8:00 — литургия Входа Господня в Иерусалим. Освящение верб.
16:00 — Утреня великопостная
Александро-Невский собор г. Ижевска
ул. Максима Горького, 66
24 апреля
7:30 — Исповедь. Часы. Литургия. Молебен. Панихида.
16:00 — Всенощное бдение
25 апреля
6:30 — Исповедь. Часы. Литургия. Молебен.
8:30 — Исповедь. Часы. Литургия. Панихида.
16:00 — Вечерня. Утреня.
Собор Святой Троицы г. Ижевск
Удмуртская ул., 220
24 апреля
8:30 — Исповедь. Часы. Литургия. Молебен.
16:00 — Исповедь. Всенощное бдение. Освящение верб.
25 апреля.
6:45 — Часы. Литургия. Освящение верб.
9:00 — Исповедь. Часы. Литургия. Освящение верб.
16:00 — Вечерня. Утреня.
Храм Иверской иконы Божией Матери г. Ижевска
ул. Ленина, 140Б
24 апреля
8:00 — Божественная Литургия. Панихида.
12:00 — Крещение
17:00 — Всенощное бдение с литией и освящением вербы. Исповедь.
25 апреля
08:00 — Божественная Литургия. Освящение вербы. Молебен.
12:00 — Крещение.
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