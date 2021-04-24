Всероссийский субботник провели в Березовой роще Ижевска

Субботник в Ижевске прошел несмотря на погоду, Фото: Анастасия Михайлова

24 апреля Ижевск присоединился к акции «Всероссийский субботник». Жители города очистили от мусора 18 общественных пространств. Кроме активных горожан в субботнике участвовали сотрудники администрации города, депутаты Гордумы и члены Общественной палаты Ижевска.

«Два года назад Общественная палата была инициатором проекта «Чисто по-удмуртски». Мы как раз призывали всех массово выходить на субботники. 2020 год у нас выпал, потому что была пандемия, но в этом у нас есть возможность выйти и сделать наш город чище», – рассказала Анастасия Власова, председатель Общественной палаты Ижевска.

Администрация Ижевска предоставила для ижевчан-активистов весь необходимый инвентарь: перчатки, пакеты для мусора, грабли. Всего в очистке территории в Березовой роще участвовало около 200 человек.

Ижевск принял участие в акции «Всероссийский субботник», Фото: Анастасия Михайлова

«Я сама живу в Восточном поселке, поэтому мне самой неприятно, когда кругом мусор и грязь. Так и решила прийти на субботник. Очень хочется, чтобы наш город был чистым», – поделилась ижевчанка Елена Загребина.

Субботник прошел на 18 площадках города. Их выбор не случаен: пять общественных пространств начнут благоустраивать уже в этом году.

«Очень здорово, что многие горожане откликаются и выходят вместе с нами на эти субботники. Сегодня субботники проходят во всех пяти районах Ижевска. Приоритет мы отдали тем территориям, которые в текущем году преобразятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В частности, здесь, в Березовой роще, планируется сделать хороший скейтпарк», – отметил заместитель главы Ижевска Денис Логинов.

«В этом парке также пройдет наш, городской, Гербер, поэтому хотим, чтобы здесь было красиво. Общественные пространства – это очень востребовано. Мы видим, что сегодня много людей гуляет», – дополнил Олег Гарин, заместитель председателя Гордумы Ижевска.

Очистить парк от мусора и старой листвы ижевчанам не помешала дождливая погода.

«Настроение очень хорошее, только погода немного подпортила. Мы пришли со своими детьми, они нам помогали. Хорошо, что так они к труду так приучаются. Народу много очень, обстановка приятная», – рассказала горожанка Елена Титова.

Месячник по уборке территорий Ижевск продлится до 31 мая. До этого времени субботники пройдут на 700 участках.

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