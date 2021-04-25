Карта распространения коронавируса на 25 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Лидирует по количеству заболевших Ижевск
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
По состоянию на 25 апреля в Удмуртии выявили 59 случаев коронавируса. Выздоровели 63 человека. Скончалась одна 59-летняя женщина.
Всего в республике зарегистрировано 32 497 случаев коронавируса. 29 138 справились с ней, 410 умерли.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск — 15 531
Глазов — 1 449
Воткинск — 1 371
Можга — 1 754
Сарапул — 1 205
Завьяловский район — 1 799
Алнашский район — 628
Балезинский район — 485
Вавожский район — 287
Воткинский район — 361
Глазовский район — 345
Граховский район — 194
Дебесский район — 294
Игринский район — 768
Камбарский район — 291
Каракулинский район — 213
Кезский район — 337
Кизнерский район — 336
Киясовский район — 217
Красногорский район — 314
Малопургинский район — 482
Можгинский район — 294
Сарапульский район — 383
Селтинский район — 272
Сюмсинский район — 240
Увинский район — 882
Шарканский район — 572
Юкаменский район — 275
Якшур-Бодьинский район — 491
Ярский район — 278