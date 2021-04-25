Карта распространения коронавируса на 25 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Лидирует по количеству заболевших Ижевск Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По состоянию на 25 апреля в Удмуртии выявили 59 случаев коронавируса. Выздоровели 63 человека. Скончалась одна 59-летняя женщина.

Всего в республике зарегистрировано 32 497 случаев коронавируса. 29 138 справились с ней, 410 умерли.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск — 15 531

Глазов — 1 449

Воткинск — 1 371

Можга — 1 754

Сарапул — 1 205

Завьяловский район — 1 799

Алнашский район — 628

Балезинский район — 485

Вавожский район — 287

Воткинский район — 361

Глазовский район — 345

Граховский район — 194

Дебесский район — 294

Игринский район — 768

Камбарский район — 291

Каракулинский район — 213

Кезский район — 337

Кизнерский район — 336

Киясовский район — 217

Красногорский район — 314

Малопургинский район — 482

Можгинский район — 294

Сарапульский район — 383

Селтинский район — 272

Сюмсинский район — 240

Увинский район — 882

Шарканский район — 572

Юкаменский район — 275

Якшур-Бодьинский район — 491

Ярский район — 278