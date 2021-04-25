59-летняя женщина в Удмуртии умерла от коронавируса 25 апреля

Выздоровевших больше, чем заболевших Фото: Амир Закиров

По состоянию на 25 апреля в Удмуртии выявили 59 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона в социальных сетях.

Одна женщина скончалась. Ей было 59 лет.

Среди заболевших шесть детей до 14 лет и 15 человек старше 65 лет. 2 562 пациента находятся в удовлетворительном состоянии, 329 в состоянии средней степени тяжести, 58 в тяжелом.

63 человека выздоровели.

Диагноз подтвердился у 27 жителей Ижевска, 14 жителей Сарапула, трех жителей Глазова, трех жителей Дебесского района, трех жителей Сарапульского района, двух жителей Завьяловского района, двух жителей Игринского района, двух жителей Ярского района. В Шарканском, Глазовском и Кезском районах по одному заболевшему.

Всего в Удмуртии выявили 32 497 случаев болезни. 29 138 пациентов справились с коронавирусом, 410 скончались. Всего провели 1 042 108 исследований на ковид, из них за последние сутки — 3 711.

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