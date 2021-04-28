«Ижсталь» увеличила объем экспорта в первом квартале

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») в 1 квартале 2021 года экспортировал в страны дальнего зарубежья 7,8 тыс. тонн металлопродукции, что в 3,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Завод экспортирует горячекатаный прокат различного сечения, прутки с обточенной и шлифованной поверхностью, калибровку, холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили в Бельгию, Турцию, Германию, Болгарию, Латвию, Литву, Словакию, США.

Также продукция завода отгружается в страны СНГ: Беларусь, Казахстан, Азербайджан. В 1 квартале текущего года экспорт в СНГ превысил 12 тыс. тонн, что на 33% больше, чем в 1 квартале 2020 года.

Совокупный объем экспорта в 1 квартале 2021 года составил почти 20 тыс. тонн или 21% от общего объема реализации завода.

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