Между командами АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова и ОАО «Удмуртнефть» прошел товарищеский матч

Фото: АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова

24 апреля 2021 года в ледовом дворце «Молодежный» состоялся традиционный хоккейный матч, посвященный дню рождения АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. На льду сражались команды «Белкамнефти» «Камские Белки» и ОАО «Удмуртнефть».

В торжественной церемонии открытия игры приняли участие генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова Дмитрий Арсибеков и генеральный директор ОАО «Удмуртнефть» Андрей Топал.

В приветственном слове Дмитрий Витальевич отметил, что, не смотря на все трудности 2020 карантинного года, компания завершила его с достойными результатами: «Эти трудности только закалили и еще больше сплотили коллектив нашей компании, и я рад, что в этом году мы смогли продолжить эту замечательную традицию – в преддверии дня рождения «Белкамнефти» устраивать товарищеский турнир по хоккею. Сегодня у нас большой праздник, и мы рады видеть в гостях сильнейшую команду ОАО «Удмуртнефть».

Также с приветственными словами обратился к игрокам и болельщикам генеральный директор ОАО «Удмуртнефть» Андрей Топал.

Игра началась ярко. На седьмой минуте игры первую шайбу в ворота «Удмуртнефти» забил игрок «Камских Белок» под номером 88, Дмирий Норов (оператор товарный ЦДПН № 1 НГДУ-2), и он же забил вторую шайбу в ворота соперников на 16 минуте игры первого периода.

Во втором периоде Дмитрий опять отличился и забил третью шайбу, а следом за ним еще одну шайбу в ворота «Удмуртнефти» забил Константин Бочкарев (водитель АТЦ № 2 ТУ).

Команда «Удмуртнефти» все-же смогла забить одну шайбу в ворота противника, но в третьем периоде «Камские Белки» не дали соперникам шанса отыграться и забили еще три шайбы в их ворота. Алексей Некрасов (мастер УМТО), Константин Бочкарев и Илья Попов (оператор по добыче нефти и газа ЦДПН № 1 НГДУ-2) стали героями последней трети игры.

Команда АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова стала чемпионом четвертого товарищеского матча подряд и по праву получила кубок победителей.

По результатам встречи состоялось торжественное награждение игроков, которым были вручены медали и памятные призы.

Лучшим игроком команды «Камские Белки» АО «Белкамнефть» им. А.А.Волкова был признан нападающий Дмитрий Норов, лучшим игроком команды ОАО «Удмуртнефть» - Руслан Ульданов.

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