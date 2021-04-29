«Я – легенда», «Оно» и фэнтези: какие еще книги читали жители Удмуртии в 2020 году?

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Tele2 проанализировала литературные предпочтения своих абонентов в 2020 году. В пандемию сервис «Tele2 Книги» привлек рекордное количество новых пользователей: их число увеличилось в 9,5 раз год к году. В список самых читаемых произведений попали зомби-апокалипсис Ричарда Матесона «Я – легенда» и хоррор Стивена Кинга «Оно».

С марта 2020 года Tele2 фиксировала резкий рост популярности цифровых сервисов среди своих абонентов. Количество посетителей сайта «Tele2 Книги» в Удмуртии увеличилось по итогам 2020 года в 6 раз. Ижевск оказался на 10 месте в списке читающих электронные книги городов по численности посетителей. Лидерами стали жители Москвы, Челябинска и Ростова-на-Дону.

В целом по стране количество посетителей «Tele2 Книги» увеличилось в 9,5 раз, при этом годом ранее сервис показал рост на 215%. Резкий приток пользователей был зафиксирован после введения режима самоизоляции на фоне пандемии. К концу апреля 2020 года число посетителей сайта «Tele2 Книги» выросло почти на 80% по сравнению с последними днями февраля.

Все регионы-лидеры показали за год рекордный прирост. Наибольшую динамику продемонстрировал Ростов-на-Дону, где число пользователей увеличилось в 11,5 раза. В Казани сервис привлек в 10 раз больше читателей, чем годом ранее. На третьем месте по динамике – Иркутск, где число клиентов выросло в 8 раз. Примерно шестикратный прирост продемонстрировали Москва, Челябинск и Санкт-Петербург.

Самыми популярными категориями в 2020 году стали «Фантастика», «Фэнтези», а также «Любовные романы». Чаще всего из бесплатных книг пользователи скачивали роман Ричарда Матесона «Я – легенда». В топе по востребованности – классика научной фантастики «Цветы для Элджернона» ДэниелаКиза. Среди самых читаемых книг также оказалась дилогия Марины Суржевской «Королевство Бездуш. Lastfata» – это городское фэнтези в популярном сейчас направлении «академий магии». Всплеск популярности хоррора совпал с началом режима самоизоляции: в пятерку самых читаемых книг попал роман Стивена Кинга «Оно» – культовый бестселлер о противостоянии клоуна-убийцы и группы друзей.

Платформа «Tele2 Книги» насчитывает более 100 тыс. изданий различных жанров.