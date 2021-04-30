Отдых на даче по-новому: мобильный интернет улучшен по всей Удмуртии

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Tele2 провела технические работы по модернизации сетевой инфраструктуры и увеличила емкость сети в самых популярных направлениях Удмуртии. В первую очередь обновление коснулось дачных массивов и территорий, близких к районным центрам. Улучшения позволяют абонентам пользоваться услугами качественной голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета по всей республике.

В прошлом году жители Удмуртии по-новому открыли для себя возможности дачного отдыха, а также путешествий по региону. В удаленных от крупных городов районах потребление трафика с июня по сентябрь увеличилось на 33%. Поэтому подготовку сети к новому летнему сезону компания начала в феврале 2021 года. Работы велись в Завьяловском, Сарапульском, Увинском, Игринском и Дебесском направлениях, где в летнее время увеличивается число приезжих.

Tele2 модернизировала наиболее загруженные базовые станции и расширила емкость сети в небольших населенных пунктах. Инфраструктуру оснастили дополнительным оборудованием, обеспечивающим бесперебойную работу при стабильно высоких нагрузках. В зоне покрытия сети Tele2 в Удмуртии сейчас практически все дачные массивы, новые коттеджные поселки и традиционные места отдыха жителей республики.

Увеличение мобильного трафика традиционно приходится на 9 мая. В День Победы активность абонентов растет в среднем на 25% по сравнению с обычными выходными, поэтому на сети будут установлены «праздничные» параметры для пропуска повышенных нагрузок.