Сохранить и заработать: как сформировать инвестиционный портфель?

ижевск.талан.рф

Наверное, нет на свете человека, который бы не хотел иметь источник дохода, не зависящий от бизнеса или работодателя. Хочешь – работай, не хочешь – возьми тайм-аут, деньги на жизнь будут. О секретах формирования эффективного долгосрочного инвестиционного портфеля мы пообщались с финансовым директором компании «Талан» Романом Гусевым.

Финансовый директор компании «Талан» Роман Гусев

– Роман, иногда потенциальные инвесторы сомневаются, нужно ли рассматривать инвестпредложения, которые дают менее 15% годовых, если можно вложить все средства в акции и заработать более 100%. Значит ли это, что мы должны инвестировать только в акции и криптовалюту?

– Конечно же, нет. Доходность при инвестировании напрямую связана с рисками. У рисков может быть разная природа: санкции, форс-мажор, колебания валютных курсов, рецессия в экономике, биржевая паника, рост инфляции, сворачивание стимулов и т.д. Конечно, на рынке не получится скрыться от всех угроз сразу, но предусмотрительный инвестор может построить настоящий замок для своих денег, где каждая стена будет защищать от конкретного риска.

– Вы про диверсификацию?

– Да. Один из самых действенных методов уменьшения возможных потерь при инвестировании – это формирование портфеля активов, основанного на грамотной диверсификации вложений.

– Расскажите об этом подробнее.

– Как опытный руководитель распределяет нагрузку равномерно между подчиненными, так и грамотный инвестор распределяет риск своего портфеля между различными инструментами. Простыми словами, диверсификация – это способ «не класть все яйца в одну корзину».

– Именно для этого и нужны консервативные варианты инвестирования?

– Во-первых, такие варианты инвестирования нужны, чтобы не остаться с убытком, когда мы этого не ждем. Акции – это самая доходная часть портфеля. Акции будут расти, когда растет экономика. Когда весь рынок падает, можно купить много хороших компаний по сниженной цене. Но нужно быть внимательным и уверенным в бизнесе компании, прежде чем покупать ее бумаги. При этом важно помнить о том, что акции очень нестабильны.

Кроме того, хранение средств в консервативных инструментах позволяет купить дешево качественный потенциально высокодоходный актив, когда появляется такая возможность.

– Расскажите, пожалуйста, почему инвестпредложения девелопера вы относите к защитным инструментам?

– Приведу простой пример. Инвестпредложения от федерального девелопера «Талан» имеют доходность до 12% годовых. Ряд предложений компании обеспечен специальными опционами, некоторые – квадратными метрами. Но помимо этого, возвратность инвестиций обеспечивается и самой системой взаимоотношений девелоперской компании и инвестора.

Ваши инвестиции в «Талан» защищены на трех уровнях:

1 уровень. «Талан-Финанс» является частью группы компаний «Талан». ГК «Талан» отвечает по обязательствам дочерних компаний и имеет в портфеле 1,5 млн кв. метров активов.

2 уровень. После ввода эскроу-счетов банк – эскроу-агент – получил право контролировать деятельность застройщика и влиять на его работу. В результате банк контролирует целевую направленность платежей, стоимость квадратного метра, темпы продаж и многое другое в деятельности застройщиков, входящих в группу компаний «Талан».

3 уровень. Так как один из участников взаимоотношений – компания «Талан-Финанс», которая является эмитентом облигаций, – то деятельность компании, в том числе, подлежит контролю Центробанком РФ. Компания-эмитент перед выпуском ценных бумаг должна пройти многоуровневую систему аудита, найти надежного финансового партнера, далее компании присваивается определенный рейтинг надежности, компания обязана предоставлять отчетность в соответствии с требованиями МСФО, производить на регулярной основе публичное раскрытие информации о своей деятельности и деятельности ряда аффилированных компаний, и проч.

Таким образом, полагаем, что инвестиции в компанию «Талан» являются надежными и на высоком уровне – защищенными.

– Роман, в какой срок инвестор получает возврат тела займа и проценты?

– Срок возвратности тела займа привязан к раскрытию эскроу-счетов конкретного проекта. В настоящее время «Талан» использует лимиты проектов, строительство которых завершится в 2023 году. Инвестор имеет возможность выбрать периодичность выплаты процентов на этапе заключения договора: раз в квартал, два раза в год, ежегодно или в конце срока инвестирования. Доходность по инвестициям зависит от индивидуальных условий.

– Что происходит, если возникла необходимость получить свои инвестиции досрочно?

– Компания привлекает деньги, обеспечивая возвратность инвестиций доходами конкретного девелоперского проекта, в связи с этим важно придерживаться срока инвестирования, зафиксированного в договоре. Тем не менее, безусловно, могут возникнуть ситуации, когда необходимо выйти из инвестирования раньше срока. Условия выхода из инвестирования по соглашению сторон отражены в договоре займа, с условием перерасчета доходности.

– Интересно, для чего застройщику привлекать инвестиции частных инвесторов? Это выгоднее, чем кредитование в банках?

– Любая девелоперская компания привлекает денежные средства на развитие или строительство. Для кредитования строительных проектов на рынке традиционно используется механизм проектного финансирования: банк дает средства на стройку, а обеспечением по долгам служат генерируемые проектом денежные потоки. Банк получает за пользование деньгами проценты. И мы задумались, что правильнее делиться доходом не только с банком, но и со своими клиентами – людьми, для которых мы строим, растем и для реализации потребностей которых, по сути, и существует компания. Привлекаемые деньги мы используем, прежде всего, на приобретение земельных участков и высоколиквидных активов. Наш подход дает возможность принять участие в развитии компании, быть сопричастным к делу строительства для родных городов с заботой о людях. И, конечно же, получать доход до 12%.

– Роман, каким, на ваш взгляд, должен быть сбалансированный портфель при долгосрочном инвестировании?

– Если говорить о распределении средств между инструментами, то здесь нужно ориентироваться на готовность к риску и горизонту инвестирования конкретного инвестора. Готовы на риск – долю высокорисковых инструментов в портфеле можно довести до 30-40%, а не готовы – не более 10–15%. Для себя я принял допустимым, что не менее 80% портфеля должны составлять защитные инструменты, такие как инвестиционные предложения застройщика с доходностью и облигации, а 20% – высокорискованные активы.

– Роман, спасибо за интервью.

Задумываетесь об инвестировании? Получите информацию в офисах любого Общества, входящего в компанию «Талан» в вашем регионе, или оставьте заявку на сайте инвест.талан.рф.

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