Более 50 активистов вышли на уборку территории в рамках акции «Чистый двор» в Ижевске

Акция прошла 1 мая
Фото: пресс-служба Администрации Ижевска
Сегодня, 1 мая, в Ижевске стартовала акция «Чистый двор». Так, жители столицы Удмуртии приводят в порядок небольшие территории в разных частях города и создают комфортные условия для прогулок у дома.
«Инициатором проекта выступил Глава Удмуртии Александр Бречалов. К нему обратились жители улицы Удмуртской с предложением привести в порядок участок у дома 202, где собираются неблагополучные компании, – поделился заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Гарин. – Мы отозвались на эту просьбу. Поэтому партийцы, представители «Молодой гвардии», «Волонтёрской Роты» сегодня здесь, отрадно, что к нам присоединились и жители».
На территории у дома прибирались более 50 активистов. Они не только очистили место от мусора, но и установили урны и повесили скворечники.
Более 50 участников прибрались у дома Удмуртская, 202
Фото: пресс-служба Администрации Ижевска
Горожане отметили, что здесь может получиться небольшой сквер для прогулок. Эта территория набрала почти тысячу голосов в рейтинговом голосовании 2020 года по отбору пространств для участия в нацпроекте «Жильё и городская среда», инициированном президентом России Владимиром Путиным.
«Важно, чтобы сами горожане сохраняли тот порядок, который наводят городские службы и неравнодушные жители, – отмечает Олег Гарин. – Мы приняли решение запустить партийный проект «Чистый двор» и привести в порядок другие подобные, пока заброшенные территории. Главное – желание ижевчан создать рядом со своим домом комфортное пространство и сохранять его в чистоте».
Напомним, что в период с 26 апреля по 30 мая ижевчане могут выбрать пространства для благоустройства в 2022 году. На портале 18.gorodsreda.ru можно проголосовать за Березовую рощу, парк Тишино или эспланаду Центральной площади.
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