Житель Ижевска избил трубой по голове 16-летнего приятеля своей дочери
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В ночь с 26 на 27 апреля 2021 года 42-летний житель Ижевска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся в свою квартиру по улице Клубная. Там он застал свою дочь с ее 16-летним приятелем. Между обвиняемым и пострадавшим произошел конфликт. Мужчина несколько раз ударил подростка трубой по голове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.
Здоровью несовершеннолетнего был нанесен тяжкий вред. Его забрала скорая и доставила в больницу.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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