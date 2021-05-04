Житель Ижевска избил трубой по голове 16-летнего приятеля своей дочери Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В ночь с 26 на 27 апреля 2021 года 42-летний житель Ижевска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся в свою квартиру по улице Клубная. Там он застал свою дочь с ее 16-летним приятелем. Между обвиняемым и пострадавшим произошел конфликт. Мужчина несколько раз ударил подростка трубой по голове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Здоровью несовершеннолетнего был нанесен тяжкий вред. Его забрала скорая и доставила в больницу.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Октябрьском районе Ижевска введён карантин по бешенству из-за домашней кошки

Более 500 человек пострадали от укусов клещей в Удмуртии с начала сезона в 2021 году